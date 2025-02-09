Пенсионер объяснил, что в его квартире идет ремонт, и из-за отсутствия двери и плинтусов усиливается звук.

Железнодорожный районный суд Львова признал виновным пенсионера с инвалидностью ІІ группы в нарушении общественного порядка из-за шума в ночное время.

Причиной судебного разбирательства стала жалоба соседки, которой мешал громкий разговор и звук телевизора из его квартиры, говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как известно, инцидент произошел 14 декабря 2024 в 23:00. Соседка обратилась в суд, сказав, что из-за шума не могла отдыхать.

Во время слушания пенсионер объяснил, что в его квартире идет ремонт, и из-за отсутствия двери и плинтусов усиливается звук. Он также имеет проблемы со слухом и передвигается на милициях. Однако суд учел факт повторного нарушения: в октябре 2024 мужчину уже штрафовали за аналогичный случай.

Учитывая обстоятельства дела, судья принял решение оштрафовать пенсионера на 255 гривен. Согласно постановлению штраф должен быть уплачен в течение 15 дней, иначе решение передадут в исполнительную службу, что может привести к принудительному взысканию в двойном размере.

Также ранее Politeka писала о том, что водителей в Украине могут оштрафовать прямо посреди дороги. Одной из таких причин является отсутствие в автомобилях огнетушителя или аптечки.

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