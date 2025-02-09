В Украине многодетные семьи имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, однако, если их доход превышает определенный уровень, им может быть предоставлена ​​жилищная субсидия, и в некоторых случаях размер пособия может достигать более 4,3 тыс. грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кто имеет право на льготы

Согласно статье 13 Закона Украины "Об охране детства", многодетные семьи (с тремя и более детьми) имеют право на 50% скидку при оплате:

жилье в пределах 21 кв. м площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью;

коммунальные услуги в пределах норм и соцнормативов;

твердое или жидкое печное горючее, если жилье не подключено к централизованному отоплению.

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние полгода не превышает 4,24 тыс. грн. Ее назначают на 12 месяцев.

Жилищная субсидия как альтернатива

Если доход семьи превышает установленный предел для льгот, можно обратиться за субсидией. Размер пособия определяется индивидуально.

Например, в семье из пяти человек (родители и трое несовершеннолетних детей), где мать получает пособие при рождении ребенка (860 грн) и пособие на третьего ребенка (2,1 тыс. грн), а отец зарегистрирован как ФЛП первой группы, расходы на коммунальные услуги в отопительный сезон могут составлять 5 тыс. грн.

Расчет льготы

В совокупный доход семьи учитывается доход отца на уровне прожиточного минимума (3,028 тыс. грн). Общий доход семьи: 5,99 тыс. грн.

Доход на одного человека: 1,197 тыс. грн, что ниже порога налоговой соцльготы (4,24 тыс. грн). Это дает право на 50% льгот: 5 тыс. грн х 50% = 2,5 тыс. грн.

Расчет жилищной субсидии

Если доход отца учитывается на уровне минимальной зарплаты (8 тыс. грн), общий доход семьи растет до 10,96 тыс. грн. грн.

Формула обязательного платежа: 10,96 тыс. грн/5 человек/2,92 тыс. грн. грн/2 х 15% = 5,63%.

Обязательный платеж 10,96 тыс. грн х 5,63% = 617 грн.

Размер субсидии: 5 тыс. грн – 617 грн = 4,38 тыс. грн. грн.

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