Графики отключения электроэнергии 8 февраля 2025, в "Укрэнерго" обратились к украинцам.

Графики отключения электроэнергии 8 февраля 2025, стало известно, нужно ли готовиться к отсутствию света.

Аварийные отключения света ввели 7 февраля в 8 областях, в "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений.

В восьми областях Украины 7 февраля были введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной отключения последствия ударов РФ по Украине ракетами и дронами.

7 февраля в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения.

В то же время в "Укрэнерго" добавили, что в первую очередь отключаются промышленные потребители, где позволяет ситуация.

В данные момент ограничения не применяются для бытовых потребителей, есть исключения - аварийные ситуации в сетях Облэнерго.

Аварийные отключения отменят сразу, как только это будет позволять ситуация в энергосистеме.

Графики отключения электроэнергии 8 февраля 2025 пока отсутствуют, однако, вероятно к ним следует быть готовими исходя из регулярных ограничений в последнее время.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период действия ограничений", - призывают украинцев в компании.

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