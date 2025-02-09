Правительство объясняет это необходимостью более справедливого распределения помощи, поскольку тарифы на коммунальные услуги растут.

С 1 января 2025 г. в Украине право на скидки будет определяться не только по социальной категории, но и с учетом дохода.

Согласно постановлению Кабмина №1553, если средний доход на одного человека в семье превышает 4 240 гривен в месяц, граждане потеряют право на льготы. Это нововведение коснется многих украинцев, ранее получавших поддержку независимо от заработка.

Кого коснутся перемены?

Отмена льгот касается следующих категорий:

Лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2) и их родственников.

Реабилитированные жертвы политических репрессий с инвалидностью.

Бывших военных, получивших инвалидность во время службы.

Родственников погибших военных, включая вдов, родителей и пропавших без вести.

Ветеранов МВД, Нацполиции и их семей.

Депортированных лиц пенсионного возраста.

Бывших узников концлагерей и гетто, а также их детей.

Если их доход превышает 4240 гривен, льготы будут отменены.

Кто сохранит льготы?

Участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны продолжат пользоваться коммунальными скидками независимо от дохода.

Почему ввели изменения?

Правительство объясняет это необходимостью более справедливого распределения помощи, поскольку тарифы на коммунальные услуги растут. В частности:

В 2024 году стоимость электроэнергии выросла на 63%.

В мае 2025 г. ожидается пересмотр тарифов на газ и воду.

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