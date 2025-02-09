Тарологи рассказали, что нужно знать каждому знаку зодиака о неделе с 10 по 16 февраля.

Гороскоп Таро на неделю для каждого знака зодиака с 10 по 16 февраля 2025 года уже здесь.

После перетасовки карт Звезда и Пятерка Мечей являются двумя общими картами для всех, направляющими чтение этой недели и дающими представление о том, как каждый знак зодиака может управлять астрологической энергией недели.

Гороскоп Таро на неделю, узнайте что ждет каждого знака Зодиака с 10 по 16 февраля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро недели для Овна: Король Кубков

Овен, на этой неделе у вас есть могущественный Король Кубков в качестве карты Таро. Эта карта призывает вас быть сострадательными при взаимодействии с другими. Лидерство с достоинством, внутренней силой, мужеством и сердцем создает пространство для новых возможностей и уважения, которого вы желаете.

Эта карта также означает родственную душу, которая подобна этой и которую вы желаете в своей жизни. Если вы находитесь в неудовлетворительных отношениях, помните, что вы можете изменить то, что не удовлетворяет потребности вашего сердца.

Если вы одиноки, это ваш знак, чтобы начать проявлять любовь своей мечты, тем более, что Венера, планета любви, сейчас находится в вашем знаке.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро недели для Тельца: Королева Кубков

Телец, у вас есть Королева Кубков в качестве карты Таро. Эта карта призывает вас доверять внутренним течениям и копаться в своем любопытстве.

Ваше подсознание может посылать сообщения через ваши сны, поэтому ведение журнала снов на этой неделе может помочь вам обрести ясность. Вы контролируете свою судьбу, и на этой неделе в игру вступают мощные силы.

Поскольку на этой неделе Овну выпала карта Таро — Король Кубков, есть вероятность, что вы и Овен можете быть связаны энергетически, будь то товарищи по команде, партнеры или даже новые социальные связи, которые настроены на одну волну.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро недели для Близнецов: Туз Жезлов

Близнецы, у вас есть Туз Жезлов как карта Таро на неделю. Эта карта — напоминание о том, что нужно распознать свою божественную искру.

Когда вы пытаетесь достичь чего-то большого в жизни или преследуете цель, помните, что даже если это требует упорного труда, сделайте все возможное, чтобы сделать это увлекательным!

Если что-то кажется скучным, дайте волю своей творческой стороне и найдите способы сделать это интересным. Несколько правок здесь, несколько корректировок там, и у вас все получится!

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро недели для Рака: Тройка Пентаклей

Рак, Тройка Пентаклей напоминает вам быть командным игроком и всегда помнить о коллективной цели. Даже когда вы пытаетесь найти личное удовлетворение, совпадение — это то место, где будут происходить великие вещи.

Поиск правильных людей для сотрудничества создает команду мечты, которая может достичь абсолютно всего. Берегите эти связи, когда вы их находите, и привносите позитив везде, где можете, чтобы продолжать покорять каждый рубеж.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро недели для Льва: Колесница

Лев, Колесница призывает к скорости и равновесию. Это особенно верно, если вы пытаетесь внести значительные изменения в свою жизнь, но обнаруживаете, что глубоко укоренившиеся страхи действуют как тормоза.

Вы также обретете успех и известность на том пути, на котором находитесь сейчас, поэтому отбросьте свои сомнения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро недели для Девы: Семерка Мечей

Девы, ваша карта Таро на эту неделю — Семерка Мечей, призывающая к стратегическим действиям.

Не чувствуйте себя виноватым, если что-то держите при себе. Установите четкие границы и знайте, что ваше право — быть осмотрительным, когда это личное дело. С практикой вы станете в этом сильнее.

Гороскоп Таро на неделю для Весов, что ждет этот знак Зодиака с 10 по 16 февраля:

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро недели для Весов: Тройка Пентаклей

Весы, на этой неделе вас ожидает Тройка Пентаклей. Будьте креативны и постарайтесь обосновать свои идеи в рамках для достижения наилучших результатов.

Поскольку Рак также получил эту карту, которая, естественно, говорит о командной работе, вы можете быть частью команды, работающей вместе с Раком на этой неделе. Если это так, вы нашли команду своей мечты, хотя взаимодействие с людьми, чья естественная личность немного отличается от вашей, может потребовать от вас большей осознанности и вдумчивости.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро недели для Скорпиона: Пятерка Пентаклей

Скорпион, будьте осторожны со своими тратами на этой неделе, поскольку у вас здесь Пятерка Пентаклей.

Установите границы с каждым, кто, как вам кажется, протягивает вам руку помощи, и, что еще важнее, установите границы с самим собой, чтобы избежать лишних трат.

Сосредоточьтесь на том, как вы можете улучшить свою жизнь, не ища счастья в материальных благах.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро недели для Стрельца: Шестерка Пентаклей

Стрелец, Шестерка Пентаклей — карта щедрости, поощряющая участие в жизни общества.

Важно помнить о сообществах, частью которых вы являетесь, и вносить свой вклад любым доступным способом, когда это не влияет на вашу собственную стабильность, будь то раздача еды, информации или даже волонтерская работа по номерам горячей линии или местная поддержка для тех, кто находится в рискованных ситуациях.

Эта карточка также подчеркивает, что та же поддержка придет к вам, когда она вам понадобится. Позитивная экосистема заботы друг о друге позволяет сообществам процветать даже в трудные времена.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро недели для Козерога: Десятка Кубков

Козерог, Десятка Кубков напоминает вам, что любовь — самая могущественная сила в мире.

У вас плотный график и много обязанностей, но всегда важно находить время для семьи. Семейная любовь — в том числе и от домашних животных! — напрямую влияет на здоровье вашего сердца и ваше счастье.

Чтобы построить прочный фундамент, нужно племя, поэтому не обременяйте себя всеми обязанностями. Просите о помощи, когда она вам нужна, и она будет вам оказана.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро недели для Водолея: Туз Жезлов

Водолей, у вас есть Туз Жезлов как карта Таро на эту неделю, и она приносит хорошие новости! Что бы вы ни задумали на этой неделе, это проявится так быстро, что вы будете ошеломлены.

Ваш внутренний огонь сейчас особенно силен (мы все еще находимся в сезоне Водолея и сейчас переживаем много транзитов Водолея), поэтому воспользуйтесь этим порывистым ветром под своими крыльями, чтобы отправиться туда, куда вы хотите.

Веселье, чувство удовлетворения, генерация идей и поиск вдохновения — все это неотъемлемые части этого. Не ограничивайте себя!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро недели для Рыб: Двойка Жезлов

Рыбы, Двойка Жезлов показывает необходимость принятия важного решения, которое может показаться столь же плодотворным. Планирование поможет вам выбрать правильные шаги и правильное направление.

Стратегические шаги и более интроспективный подход помогут вам на этой неделе. Соберите информацию и прочитайте несколько книг, которые помогут вам улучшить свои навыки принятия решений.

Двойка Жезлов также призывает сделать этот процесс увлекательным, поэтому, если у вас есть друзья, которые могут выступить в роли советчиков, обратитесь к ним на этой неделе!

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