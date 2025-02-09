Неделя с 10 по 16 февраля 2025 года, пять знаков зодиака могут ожидать отличные еженедельные гороскопы.

Неделя с 10 по 16 февраля 2025 года, пять знаков Зодиака могут ожидать отличные еженедельные гороскопы.

Эти знаки зодиака увидят большие улучшения в жизни, начиная с понедельника, и энергии хватит на целых семь дней.

Пять знаков зодиака с отличными еженедельными гороскопами на 10–16 февраля 2025 года.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля:

Телец

Самый совместимый знак зодиака для Тельца на этой неделе: Козерог

Великий день недели для Тельца: 16 февраля.

На этой неделе, Телец, вы более уверены в себе и выходите из зоны комфорта. Когда вы это сделаете, с вами начнут происходить прекрасные вещи, в том числе в любви. Вы любите природу, Телец. Так что найдите способ получить больше солнечного света в своей жизни. Наслаждайтесь временем, наблюдая за планетой, и учитесь у нее. Интересуйтесь звездами и попробуйте заметить несколько из них и запомнить их названия.

С понедельника по среду вы будете чувствовать себя наиболее легко. Или, по крайней мере, у вас будет больше шансов быть методичными и обдуманными в своих решениях и действиях.

С четверга по воскресенье вы будете чувствовать себя более интуитивными. Если возможно, запланируйте время, проведенное с братьями и сестрами, чтобы улучшить свое психическое здоровье и сохранить своего внутреннего ребенка живым и процветающим.

2. Козерог

Самый совместимый знак зодиака для Козерога на этой неделе: Водолей

Великий день недели для Козерога: 12 февраля.

Козерог, над какими целями вы работаете? Вам нужно больше времени, чтобы сосредоточиться на любви к себе, партнере, домашних животных, друзьях, семье и других приоритетах? Планетарный расклад этой недели посылает вам хорошую энергию, которая расцветает благодаря вашим последовательным и методичным усилиям.

Поскольку вы являетесь знаком, наиболее подверженным энергичной энергии на этой неделе, вы можете работать сверхурочно, чтобы достичь целей и добиться результатов. Что бы вы ни решили сделать, ведите журнал, чтобы записывать свой прогресс. Посмотрите, как ваши результаты говорят сами за себя. Вы даже можете захотеть похвастаться этим в сети или перед начальником, который рассматривает вас для будущего повышения.

Будьте более коммуникабельны в любви на этой неделе, особенно в День святого Валентина. Открытость может поначалу показаться банальной, но преодоление этого ментального блока станет отличным опытом обучения. Выберите путь любви и наблюдайте, как ваши отношения становятся все более близкими и интимными.

3. Овен

Самый совместимый знак зодиака для Овна на этой неделе: Телец

Великий день недели для Овна: 11 февраля.

Овен, как вы в последнее время относились к жизни? Хорошие стороны жизни могут улучшиться, и вы можете раздвинуть границы для удивительного роста на этой неделе. На этой неделе постановка целей имеет наибольший смысл. Вы можете создать хорошую стратегию и структурировать свое расписание, чтобы лучше управлять своим временем на оставшуюся часть месяца, чтобы максимизировать результаты и минимизировать проблемы.

Это касается всех областей, где возможен рост, от хобби до работы. Для некоторых из вас любовь к себе выделяется как нечто, на чем нужно сосредоточиться, особенно если вы уже боретесь с тревогой или неуверенностью в себе или имеете много положений Рыб в вашей карте рождения .

4. Лев

Самый совместимый знак зодиака для Льва на этой неделе: Лев

Великий день недели для Льва: 14 февраля.

Лео, пришло время принять свою любовь к цвету, жизни и необычному существованию. Планетарный состав этой недели приносит новый интерес к вашей личной эстетике, включая ваши модные вещи и наряды.

Какую еду вы едите? С кем вы дружите? В какой отпуск вы хотите отправиться ? Сосредоточьтесь хотя бы на одной вещи, которая, как вы знаете, нуждается в кардинальном обновлении по любой причине.

У вас в знаке Полнолуние 12 февраля, поэтому пришло время избавиться от негативной энергии. Есть ли у вас привычки, которые вы хотите изменить? Составьте список и начните действовать. Вы будете чувствовать себя сильными даже после того, как Луна войдет в свою убывающую фазу.

5. Дева

Самый совместимый знак зодиака для Девы на этой неделе: Овен

Великий день недели для Девы: 15 февраля.

Дева, эта неделя сильная энергия усиливает вашу любовь к жизни и людям, с которыми вы проводите больше всего времени. Вы можете обнаружить, что судьба помогает вам встретить родственную душу через друга, или, если вы нашли любовь всей своей жизни, вы можете узнать цель ваших отношений с помощью составной карты .

Это отличная неделя, чтобы встретиться с профессиональным астрологом и получить чтение натальной карты, чтобы исследовать ваши энергии на год. Разве вы не хотите принять больше радости и освободить свою потребность в совершенстве?

Вы узнаете, как хорошо доверять своей интуиции, так что используйте ее с пользой, особенно с Меркурием, вашим планетарным правителем, входящим в Рыбы, один из самых интуитивных духовных знаков зодиака . Разве не приятно знать, что даже если вы не можете угодить всему миру, вы можете выбрать быть подлинным? Вы можете, если захотите, на этой неделе.

Выйдите из зоны комфорта и выразите себя во время Полнолуния и других планетарных изменений. Вы можете сломать любые шаблоны, которые больше не работают для вас. С космическими потоками, которые следят за вами, все возможно.

Последние новости в Украине:

Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: названы благоприятные дни.

Прогноз погоды в Одессе на февраль 2025: синоптики рассказали, каким будет последний месяц зимы.

Каким будет февраль для Украины на фронте: астролог предупредил.