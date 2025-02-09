В Одессе суд отказал в иске мужчине, который оспаривал изменение данных в своем военном билете.

Суд принял решение о том , что территориальный центр комплектования (ТЦК) действовал в рамках закона, а заявитель не предоставил достаточных доказательств для подтверждения своего состояния здоровья.

Как следует из материалов Единого реестра судебных решений, ранее мужчина был признан непригодным к службе в мирное время и ограничен годным в военное. Однако после выдачи нового военного билета этой отметки не стало, и его статус сменился «пригодным к военной службе».

Истец настаивал, что Территориальный центр комплектования неправомерно изменил его статус без прохождения медицинской комиссии. Представители центра комплектования пояснили, что мужчина не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих наличие у него состояния, препятствующего службе. Следовательно, суд не выявил оснований для удовлетворения иска и признал решение ТЦК обоснованным.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в течение трех лет лишения свободы.

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