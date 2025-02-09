Даты основаны на фазах Луны и планетарных положениях, чтобы помочь вам отрастить (и сохранить) густую шевелюру и роскошные локоны, узнайте лунный календарь стрижек, в нем названы худшие дни.
Даты новолуния 2025 года для ухода за волосами по лунному календарю здесь.
Лунный календарь стрижек, названы худшие дни:
Никогда не меняйте кардинально свою прическу во время лунного или солнечного затмения — это худшие астрологические дни для любых изменений волос, которые сопряжены с непредсказуемой энергетикой.
- 29 января: Водолей
- 28 февраля: Рыбы (не обрабатывайте и не обрезайте)
- 29 марта: Овен (солнечное затмение, не проводить лечение или обрезку)
- 27 апреля: Телец
- 27 мая: Близнецы
- 25 июня: Рак (не лечить и не обрезать)
- 24 июля: Рак (не лечить и не обрезать)
- 23 августа: Дева
- 21 сентября: Весы (частичное солнечное затмение, не проводить обработку или обрезку)
- 21 окт.: Весы
- 20 ноября: Стрелец
- 20 декабря: Козерог.
ДАТЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ЛУНЫ 2025 ГОДА для ухода за волосами по лунному календарю.
Помните не только о фазе Луны, но и о днях, которые следует использовать для получения более сильного эффекта, а которых следует избегать.
Лунный календарь стрижек, названы худшие дни для ухода:
6 января: Овен
5 февраля: Телец
6 марта: Близнецы
5 апреля: Рак (не лечить и не обрезать)
4 мая: Лев
3 июня: Дева
2 июля: Весы
1 августа: Скорпион (не проводить обработку и обрезку)
31 августа: Стрелец (не проводить лечение и обрезку)
29 сентября: Козерог (не проводить обработку и обрезку)
29 октября: Водолей (не проводить обработку и обрезку)
28 ноября: Рыбы (не обрабатывать и не обрезать)
27 декабря: Овен (не проводить лечение и обрезку).
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