Хотите отрастить более длинные, густые, роскошные волосы, знакомьтесь с календарем дней для стрижки волос, когда нельзя стричься, названы худшие дни.

Даты основаны на фазах Луны и планетарных положениях, чтобы помочь вам отрастить (и сохранить) густую шевелюру и роскошные локоны, узнайте лунный календарь стрижек, в нем названы худшие дни.

Даты новолуния 2025 года для ухода за волосами по лунному календарю здесь.

Лунный календарь стрижек, названы худшие дни:

Никогда не меняйте кардинально свою прическу во время лунного или солнечного затмения — это худшие астрологические дни для любых изменений волос, которые сопряжены с непредсказуемой энергетикой.

29 января: Водолей

28 февраля: Рыбы (не обрабатывайте и не обрезайте)

29 марта: Овен (солнечное затмение, не проводить лечение или обрезку)

27 апреля: Телец

27 мая: Близнецы

25 июня: Рак (не лечить и не обрезать)

24 июля: Рак (не лечить и не обрезать)

23 августа: Дева

21 сентября: Весы (частичное солнечное затмение, не проводить обработку или обрезку)

21 окт.: Весы

20 ноября: Стрелец

20 декабря: Козерог.

ДАТЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ЛУНЫ 2025 ГОДА для ухода за волосами по лунному календарю.

Помните не только о фазе Луны, но и о днях, которые следует использовать для получения более сильного эффекта, а которых следует избегать.

Лунный календарь стрижек, названы худшие дни для ухода:

6 января: Овен

5 февраля: Телец

6 марта: Близнецы

5 апреля: Рак (не лечить и не обрезать)

4 мая: Лев

3 июня: Дева

2 июля: Весы

1 августа: Скорпион (не проводить обработку и обрезку)

31 августа: Стрелец (не проводить лечение и обрезку)

29 сентября: Козерог (не проводить обработку и обрезку)

29 октября: Водолей (не проводить обработку и обрезку)

28 ноября: Рыбы (не обрабатывать и не обрезать)

27 декабря: Овен (не проводить лечение и обрезку).

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