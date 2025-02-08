С каждым днем ​​количество хакерских атак на мобильные устройства растет, поэтому важно принять все возможные меры, чтобы защитить свою персональную информацию.

Первое, что обезопасит вас – это включение двухфакторной аутентификации, говорят эксперты. При входе в аккаунт вам нужно подтвердить свое лицо дважды – с помощью пароля и кода, который посылается на телефон или электронную почту. Это усложняет работу хакерам, поскольку даже если они смогут получить ваш пароль, доступ к аккаунту будет заблокирован.

Обновления мобильных приложений могут казаться незначительными, но часто содержат важные исправления безопасности, которые защищают вас от новых угроз. Разработчики программ регулярно выпускают обновления для улучшения защиты от атак хакеров. Кроме того, если вы заметили необычную активность на телефоне, не игнорируйте это. Например, если вы получаете сообщение о входах из незнакомых мест или ваши социальные сети начинают действовать странно, это может являться признаком попытки взлома.

Если вы больше не пользуетесь аккаунтом на телефоне, удалите его. Каждая учетная запись может стать потенциальной мишенью для хакеров. Чем меньше таких аккаунтов, тем меньше шансов на их взлом. Также эксперты отмечают, что использовать бесплатный Wi-Fi в кафе или аэропортах – это удобно, но небезопасно. Открытые сети могут быть легко подслушиваются, и злоумышленники могут получить доступ к устройству. Старайтесь избегать использования личных данных через такие сети или используйте VPN-сервисы для дополнительной защиты.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.