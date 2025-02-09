Смартфоны уже давно стали не только удобными средствами для коммуникации, но и важными инструментами безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций на помощь приходит функция SOS в телефоне , которая позволяет быстро вызвать скорую помощь, полицию или сообщить близким об опасности.

Как рассказывают эксперты, чтобы настроить эту функцию на iPhone: откройте приложение «Здоровье», перейдите к своему профилю и выберите раздел «Медицинский ID»; добавьте «Экстренные контакты» — лиц, которые вы хотите сообщить в случае опасности; В параметрах настройте способы активации SOS: нажимая боковую кнопку и одну из кнопок громкости или нажимая боковую кнопку пять раз. При включении функции на экране появляется меню с возможностью вызвать полицию, скорую помощь или пожарных, а также отправить сообщение экстренным контактам.

Чтобы настроить кнопку SOS на Samsung Galaxy: перейдите к «Настройкам» и выберите «Безопасность и чрезвычайные ситуации»; активируйте опцию «Отправлять экстренные сообщения» и настройте количество нажатий боковой кнопки для вызова помощи. Ваши экстренные контакты получат сообщения с вашим местоположением, а также могут увидеть изображение или прослушать короткую аудиозапись. После отправки сообщения можно также настроить автоматический вызов.

На устройствах Android можно использовать приложение «Личная безопасность». Она позволяет ввести медицинскую информацию и настроить контакты для экстренных случаев. Информация о вашем здоровье и контактах будет доступна на заблокированном экране телефона для быстрого доступа в случае необходимости.

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