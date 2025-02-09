В случае чрезвычайных ситуаций на помощь приходит функция SOS в телефоне , которая позволяет быстро вызвать скорую помощь, полицию или сообщить близким об опасности.

Как рассказывают эксперты, чтобы настроить эту функцию на iPhone: откройте приложение «Здоровье», перейдите к своему профилю и выберите раздел «Медицинский ID»; добавьте «Экстренные контакты» — лиц, которые вы хотите сообщить в случае опасности; В параметрах настройте способы активации SOS: нажимая боковую кнопку и одну из кнопок громкости или нажимая боковую кнопку пять раз. При включении функции на экране появляется меню с возможностью вызвать полицию, скорую помощь или пожарных, а также отправить сообщение экстренным контактам.

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Чтобы настроить кнопку SOS на Samsung Galaxy: перейдите к «Настройкам» и выберите «Безопасность и чрезвычайные ситуации»; активируйте опцию «Отправлять экстренные сообщения» и настройте количество нажатий боковой кнопки для вызова помощи. Ваши экстренные контакты получат сообщения с вашим местоположением, а также могут увидеть изображение или прослушать короткую аудиозапись. После отправки сообщения можно также настроить автоматический вызов.

телефон, смартфон

На устройствах Android можно использовать приложение «Личная безопасность». Она позволяет ввести медицинскую информацию и настроить контакты для экстренных случаев. Информация о вашем здоровье и контактах будет доступна на заблокированном экране телефона для быстрого доступа в случае необходимости.

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