Шеф-повар поделился кулинарным лайфхаком, позволяющим приготовить голубцы всего за 25 минут.

Уникальным рецептом на своем Ютуб-канале поделился известный ресторатор и победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Для приготовления закарпатских голубцов вам понадобится капуста, которую можно легко разобрать на листья после короткого бланширования. Основной частью начинки является свиной фарш, а также рис, который можно заменить гречкой или пшеницей для разнообразия вкуса. Кроме того, необходимо иметь лук, морковь, сладкий перец и помидоры или томатную пасту для создания вкусной подливки. Не забудьте о специях – молотая паприка придаст блюду неповторимый аромат и цвет, а соль и перец позволят достичь идеального баланса вкуса.

Начнем с подготовки капусты. Отрежьте корешок и поместите капусту в горячую воду на 10 минут. Этот шаг позволит вам с легкостью отделить листики, необходимые для заделки начинки. Далее готовим начинку. Для этого мелко нашинкуйте две луковицы и один болгарский перец. В сковороде растопите две ложки смальца (если его нет, можно заменить сливочное масло), на котором обжарьте лук до мягкости.

Затем добавьте нарезанный перец и натертую морковь. Эта смесь придаст блюду сочности и хорошего цвета. Добавьте нарезанные томаты для кислинки или томатную пасту, если хотите сделать вкус более насыщенным. К овощам добавьте молотую паприку, а также свиной фарш. Обжарьте все до готовности, а затем добавьте 200 г риса. Тщательно перемешайте все ингредиенты и приправьте солью и перцем по вкусу.

Теперь пора приступить к формированию голубцов. Возьмите каждый лист капусты, обрежьте его плотную часть, чтобы было удобнее заворачивать, и нарежьте листики на две части. Выкладывайте на каждый лист начинку и осторожно скручивайте голубцы. По традиции закарпатцы делают их маленькими. После того, как вы сформируете все голубцы, переложите их в кастрюлю или другую емкость и залейте все томатной пастой, разведенной с водой. Добавьте еще воды, чтобы голубцы были покрыты. Для более быстрого приготовления накройте кастрюлю тарелкой – это поможет ускорить процесс в два раза. Теперь вам осталось только варить голубцы на среднем огне в течение 25 минут.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".