Мужчина получил инвалидность в сентябре 2024 года, как подтвердили в 93-й бригаде.

На Крещатике в Киеве привлек внимание мужчина в военной форме с ампутированной концовкой, который стоял с табличкой «Голодую» и обращался к прохожим за помощью.

Как пишет ТСН, мужчина оказался военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады.

Военный рассказал, что после того, как взорвался на мини в районе Клещиевки, его уволили со службы.

"Меня уволили в июле, но все обязательства передо мной не выполнили" , - сказал он, добавив, что ему не предоставили жилье, хотя обещали компенсацию.

Мужчина также отметил, что арендует жилье и нуждается в деньгах на лечение и личные нужды.

"Государство меня не обеспечило" , - сказал он.

Автор снявшего этот момент кадров выразил свое удивление: "Это центр Киева, Крещатик. Очень грустно, что такое происходит."

Как стало добавляется в ТСН, мужчина — Евгений Ломский, который присоединился к ВСУ в 2015 году и после ранения остался без помощи.

«Тяну жалкое существование» , — сказал он в комментарии.

В 93-й бригаде подтвердили, что мужчина получил инвалидность в сентябре 2024 года и стоит в очереди на выплату. По словам пресс-секретаря бригады Ирины Рыбаковой, документы были оформлены с ошибками, но сроки выплаты не нарушены.

"14 января ТЦК принял документы на выплату денежной помощи. Обязательство бригады перед Ломским выполнено, он ждет компенсации" , - отметила глава патронатной службы Алина Карнаухова.

В бригаде отмечают, что бюрократическая процедура занимает время и в течение этого периода человек может оказаться в затруднительном положении.

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