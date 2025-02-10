Пицца Лахмаджун это не просто блюдо для любителей пиццы, это настоящий культурный символ Турции, который теперь может появиться и на вашем столе.

Лахманджун готовится на основе лаваша, с тонким слоем добавляемого в начинку сочного мясного фарша, вместе со множеством специй и свежих овощей.

Уникальным рецептом на своем ютуб-канале поделился украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

Для приготовления Лахмаджуна вам понадобится: б орошно 400 г, вода 130 мл, молоко 100 мл, соль (щепотка), фарш куриный Наша Ряба 500 г, лук 1/2 шт, перец сладкий 1/2 шт, томат 2 шт (небольшие), петрушка 6 веточек, 1 шт. очки для декора).

Начните с подготовки фарша. Если вы любите сочные блюда, выбирайте свежий, качественный фарш, желательно из курицы или говядины, но и свиной фарш тоже хорошо подойдет. Как только фарш готов, перейдите к следующему этапу – приготовление начинки.

Возьмите лаваш, который станет основой для вашей пиццы. Он должен быть тонким и эластичным, чтобы его можно было легко скручивать после того, как вы добавите начинку. Распределите равномерно подготовленный фарш по всей поверхности лаваша, добавляя к нему мелко нарезанную петрушку, которая придаст нотку свежести и воздушности. Также, не забывайте про томаты. После этого добавьте специи: кумин, паприку, чеснок и соль. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они хорошо сочетались.

Теперь, когда все компоненты готовы, просто разложите начинку на лаваше, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Если хотите, можете добавить еще чуть-чуть свежей петрушки для более яркого вида. После этого аккуратно скручивайте лаваш с начинкой в ​​форму трубочки.

Чтобы сделать блюдо еще более вкусным, Лахмаджун можно подать с горячими томатами или салатом из овощей. Пицца очень хорошо подходит и в горячем, и в охлажденном виде, поэтому вы можете смело готовить ее на заранее, если ожидаете гостей.

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