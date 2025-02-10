Лахманджун готовится на основе лаваша, с тонким слоем добавляемого в начинку сочного мясного фарша, вместе со множеством специй и свежих овощей.

Уникальным рецептом на своем ютуб-канале поделился украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

Для приготовления Лахмаджуна вам понадобится: б орошно 400 г, вода 130 мл, молоко 100 мл, соль (щепотка), фарш куриный Наша Ряба 500 г, лук 1/2 шт, перец сладкий 1/2 шт, томат 2 шт (небольшие), петрушка 6 веточек, 1 шт. очки для декора).

Пицца Лакхманджун, рецепт

Начните с подготовки фарша. Если вы любите сочные блюда, выбирайте свежий, качественный фарш, желательно из курицы или говядины, но и свиной фарш тоже хорошо подойдет. Как только фарш готов, перейдите к следующему этапу – приготовление начинки.

Возьмите лаваш, который станет основой для вашей пиццы. Он должен быть тонким и эластичным, чтобы его можно было легко скручивать после того, как вы добавите начинку. Распределите равномерно подготовленный фарш по всей поверхности лаваша, добавляя к нему мелко нарезанную петрушку, которая придаст нотку свежести и воздушности. Также, не забывайте про томаты. После этого добавьте специи: кумин, паприку, чеснок и соль. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они хорошо сочетались.

Пицца Лакхманджун, рецепт

Теперь, когда все компоненты готовы, просто разложите начинку на лаваше, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Если хотите, можете добавить еще чуть-чуть свежей петрушки для более яркого вида. После этого аккуратно скручивайте лаваш с начинкой в ​​форму трубочки.

Чтобы сделать блюдо еще более вкусным, Лахмаджун можно подать с горячими томатами или салатом из овощей. Пицца очень хорошо подходит и в горячем, и в охлажденном виде, поэтому вы можете смело готовить ее на заранее, если ожидаете гостей.

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