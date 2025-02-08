Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как просто и вкусно приготовить рубленые котлеты из куриной печени.
Такие печеночные котлеты получаются невероятно нежными внутри, а снаружи имеют аппетитную румяную корочку.
Для приготовления нежных печеночных котлет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 2 яйца
- 2 ст.л. кукурузной муки (можно заменить на обычную пшеничную)
- лук зеленый - 5 веточек
- соль и молотый перец – по вкусу
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- растительное масло для жарки
Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает куриную печень, зачищает ее от пленок и нарезает маленькие кусочки. Зеленый лук также мелко нарезаем и добавляем к печени.
Добавляем яйца, муку, приправляем солью, молотым перцем, сушеным чесноком и хорошо все перемешиваем.
На хорошо разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла выкладываем печеночную массу и жарим котлетки на среднем огне до золотистости с обеих сторон.
"Но долго не жарьте, оладьи должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность", – отметила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Подавать оладьи из печени звезда "Мастер Шеф" советует вместе со сметаной.
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