Печень – невероятно полезный продукт, а один из самых вкусных вариантов ее приготовления – котлетки, рецептом которых поделилась звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как просто и вкусно приготовить рубленые котлеты из куриной печени.

Такие печеночные котлеты получаются невероятно нежными внутри, а снаружи имеют аппетитную румяную корочку.

Для приготовления нежных печеночных котлет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

500 г куриной печени

2 яйца

2 ст.л. кукурузной муки (можно заменить на обычную пшеничную)

лук зеленый - 5 веточек

соль и молотый перец – по вкусу

1 ч.л. сушеного чеснока

растительное масло для жарки

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает куриную печень, зачищает ее от пленок и нарезает маленькие кусочки. Зеленый лук также мелко нарезаем и добавляем к печени.

Добавляем яйца, муку, приправляем солью, молотым перцем, сушеным чесноком и хорошо все перемешиваем.

На хорошо разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла выкладываем печеночную массу и жарим котлетки на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

"Но долго не жарьте, оладьи должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность", – отметила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Подавать оладьи из печени звезда "Мастер Шеф" советует вместе со сметаной.

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