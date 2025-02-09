В начале февраля украинцы столкнулись с повышением цен на базовые продукты, в том числе колбасу и сыр.

Колбаса и сыр являются неотъемлемой частью ежедневного рациона многих украинских семей, однако теперь за эти продукты придется платить больше.

Портал Минфин предоставил актуальные данные об изменениях цен на эти популярные товары в супермаркетах.

Согласно информации на 5 февраля, цены на колбасу выросли, хотя некоторые виды испытали незначительные колебания. Например, колбаса "Алан" снизилась в цене - с 423,13 до 415,02 гривен за килограмм. Однако цены на другие бренды, такие как "Ашан", выросли - с 341,15 до 344,90 гривен за килограмм. Больше всего подорожала колбаса "Глобино", стоимость которой увеличилась с 294,42 до 319,00 гривен за килограмм.

Не остались без внимания и цены на сыр. Голландский сыр "Звени Гора" показал небольшое снижение цены - с 530,63 до 520,19 гривен за килограмм. В то же время сыр в упаковке по 285 граммов стал значительно дешевле со 154,42 до 139,00 гривен. В отличие от этого сыр "Камо" (50%) продемонстрировал заметный рост — цена поднялась с 453,48 до 508,33 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала , что стоимость шоколада в этом году может вырасти до 85 гривен за плитку, что на 50–70% больше по сравнению с прошлым годом. Директор столичного кафе отмечает, что спрос на кофе в Украине остается высоким, а это дополнительно влияет на цены.

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