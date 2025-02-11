Недавно произошел инцидент с ПриватБанком , вызвавший общественный резонанс среди украинцев.
Историей поделился сам клиент, пишет Телеграф .
Он рассказал, что во время звонка на горячую линию для оформления реструктуризации кредита для своего 70-летнего отца, проживающего в оккупированном Скадовском районе, оператор саркастически спросил: «Как давно Херсон стал снова оккупированным?».
Реструктуризация долга в ПриватБанке
Банк предлагает реструктуризацию, которая уменьшает финансовую нагрузку из-за изменения условий кредита. Для этого клиент должен обратиться с заявлением и подтверждением сложного финансового положения.
Жалобы клиентов
Не все удовлетворены обслуживанием. Некоторые заемщики жалуются на отсутствие четкого механизма процедуры реструктуризации и недостаточной поддержки. Один из клиентов рассказал, как ему озвучили всю сумму долга при подписании договора реструктуризации.
Что делать клиентам в таких случаях
Если вы столкнулись с подобной ситуацией или возникли проблемы с обслуживанием в банке, обратитесь в службу поддержки ПриватБанка через официальный сайт или мобильное приложение. Если это не поможет, подайте жалобу в Национальный банк Украины или обратитесь в другие контролирующие органы для защиты своих прав.
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