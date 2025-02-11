Один из клиентов рассказал, как ему озвучили всю сумму долга при подписании договора реструктуризации.

Недавно произошел инцидент с ПриватБанком , вызвавший общественный резонанс среди украинцев.

Историей поделился сам клиент, пишет Телеграф .

Он рассказал, что во время звонка на горячую линию для оформления реструктуризации кредита для своего 70-летнего отца, проживающего в оккупированном Скадовском районе, оператор саркастически спросил: «Как давно Херсон стал снова оккупированным?».

Реструктуризация долга в ПриватБанке

Банк предлагает реструктуризацию, которая уменьшает финансовую нагрузку из-за изменения условий кредита. Для этого клиент должен обратиться с заявлением и подтверждением сложного финансового положения.

Жалобы клиентов

Не все удовлетворены обслуживанием. Некоторые заемщики жалуются на отсутствие четкого механизма процедуры реструктуризации и недостаточной поддержки. Один из клиентов рассказал, как ему озвучили всю сумму долга при подписании договора реструктуризации.

Что делать клиентам в таких случаях