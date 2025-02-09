В феврале 2025 года украинцы вновь сталкиваются с колебаниями валютных курсов: евро заметно подешевел по отношению к доллару, хотя общие изменения на валютном рынке не слишком значительны.

По состоянию на 1 января 2025 г. официальный курс доллара был установлен на уровне 42 гривны, а на 6 февраля курс доллара снизился до 41,66 гривны.

По данным Национального банка Украины (НБУ), средний курс в банках и обменниках тоже претерпел изменения. К примеру, средняя покупка доллара в банках снизилась с 41,95 до 41,45 гривны, а средняя продажа поднялась с 42,45 до 42,95 гривны за доллар. Евро, в свою очередь, подешевел на несколько копеек. Если в начале года официальный курс был 43,69 грн за евро, то уже 6 февраля этот курс снизился до 43,40 грн. Примечательно, что в обменниках евро подешевел еще больше – с 44,13 до 43,25 гривны за евро.

Финансовые аналитики прогнозируют, что тенденция к снижению стоимости евро может занять еще некоторое время. Так, эксперт Андрей Шевчишин отмечает, что активная фаза войны в Украине может завершиться в первой половине 2025 года, что повлияет на валютный рынок. Из-за давления на евро он советует выбирать доллары для вкладов.

Однако, по мнению Шевчишина, если ситуация в стране стабилизируется и начнется этап переговоров или мирных соглашений, евро может возобновиться. Поэтому во второй половине 2025 года доллар может стать менее выгодным для инвестиций, а евро наоборот станет более привлекательным.

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) указывают на возможность дальнейшего обесценивания гривны в 2025 году. В то же время возможен рост доллара до уровня 45 гривен за один американский доллар в конце года. Это значит, что для желающих зафиксировать выгодный курс сейчас может быть хороший случай выбирать доллары. Однако для тех, кто ориентируется на долгосрочные вложения, изменение тенденций к стабильности может открыть возможности для инвестиций в евро уже ближе к лету, говорят эксперты.

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