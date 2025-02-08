Погода в Украине 8 февраля может обрадовать украинцев на большинстве территорий.

В Украине 8 февраля ожидается преимущественно ясная погода благодаря влиянию антициклона, которое принесет ясное небо и прекращение осадков на большинстве территории страны, однако на Крымском полуострове ожидается облачность и небольшие снегопады.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в ночное время температура воздуха по всей Украине снизится, достигнув минимума -9 градусов в Сумской и Черниговской областях. В то же время днем ​​на западе страны температура поднимется до +7 градусов в Закарпатье.

Погода в регионах будет выглядеть следующим образом:

Западные области : солнечно с переменной облачностью, без осадков. Ночная температура -5...-7 градусов, днем ​​-1...+1 градус.

Северные области : солнечно, переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью -6...-9 градусов, днем ​​-2...+1 градус.

Центральные области : также солнечно с переменной облачностью, без осадков. Ночная температура -6...-8 градусов, днем ​​-1...+2 градуса.

Южные области : преимущественно солнечно, переменная облачность, без осадков. Ночная температура -4...-6 градусов, дневная -0...+2 градуса.

Восточные области : солнечно с переменной облачностью, без осадков. Ночная температура -5...-7 градусов, днем ​​0...-1 градус.

: облачная погода с небольшим снегом. Ночная температура -1...-3 градуса, в день 0...+2 градуса.

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