Ниже представлен подробный посевной календарь на неделю и на февраль 2025 года, в котором указаны наиболее благоприятные дни для различных работ в саду, а также время, когда лучше приостановить посадку.
Каждая фаза Луны (кроме Полнолуния и Новолуния) длится около 1 недели.
Каждый лунный знак зодиака длится около 2,5 дней, узнайте посевной календарь на неделю: чем заняться с 10 по 16 февраля.
Посевной календарь на неделю: чем заняться с 10 по 16 февраля:
Благоприятные даты посева/посадки:
1, 4, 5, 8–10, 15–24 февраля.
Неблагоприятные даты для садовых работ исходя из посевного календаря на неделю: 12, 25–28 февраля.
Посевной календарь на неделю, чем заняться с 10 по 16 февраля:
Корнеплоды - Картофель, топинамбур :
16–20, 23, 24 февраля
Морковь, свекла, пастернак :
16–20, 23, 24 февраля
Сладкий картофель :
1, 4, 5, 13, 14, 18–20, 23, 24 февраля
Редис, репа :
1–5, 9, 10, 16–20, 23, 24 февраля
Сельдерей, корневая петрушка :
16–24 февраля
Семейство луковых
Лук :
16–20, 23, 24 февраля
Зеленый лук, зеленый лук :
1–3, 9, 10, 16–24 февраляЧеснок :
4, 5, 16–24 февраля
Лук-порей :
4, 5, 16–24 февраля
Овощные культуры
Помидоры, Физалис :
4, 5, 9, 10, 18–20, 23, 24 февраля
Перец, баклажаны :
4, 5, 9, 10, 18–20, 23, 24 февраля
Огурцы :
1, 4, 5, 9, 10, 18–20, 23, 24 февраля
Брокколи, цветная капуста :
4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля
Капуста (средняя и поздняя) :
4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля
Ранняя капуста, листовая капуста, листовая капуста :
1–5, 9, 10, 16–20, 23, 24 февраля
Сельдерей (листовой стебель) :
1, 4, 5, 9, 10, 23, 24 февраля
Кабачки, тыква :
1–5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля
Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) :
4–8, 16, 17, 23, 24 февраля
Зелень и травы
Салат, цикорий :
1–5, 9, 10, 16–24 февраля
Шпинат :
2–5, 9, 10, 16–24 февраля
Руккола, кресс-салат, листовая горчица :
1, 4, 5, 9, 10, 16–24 февраля
Мангольд, щавель :
4, 5, 9, 10, 16–22 февраля
Укроп, петрушка, кинза :
1–5, 9, 10, 16–24 февраля
Базилик, орегано, розмарин :
4, 5, 9, 10, 16–22 февраля
Лекарственные и чайные травы :
4, 5, 9, 10, 13–17 февраля
Микрозелень :
1–5, 9, 10, 16–24 февраля.
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