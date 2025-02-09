Посевной календарь на неделю, узнайте, чем заняться с 10 по 16 февраля учитывая фазы Луны.

Ниже представлен подробный посевной календарь на неделю и на февраль 2025 года, в котором указаны наиболее благоприятные дни для различных работ в саду, а также время, когда лучше приостановить посадку.

Каждая фаза Луны (кроме Полнолуния и Новолуния) длится около 1 недели.

Каждый лунный знак зодиака длится около 2,5 дней, узнайте посевной календарь на неделю: чем заняться с 10 по 16 февраля.

Посевной календарь на неделю: чем заняться с 10 по 16 февраля:

Благоприятные даты посева/посадки:

1, 4, 5, 8–10, 15–24 февраля.

Неблагоприятные даты для садовых работ исходя из посевного календаря на неделю: 12, 25–28 февраля.

Посевной календарь на неделю, чем заняться с 10 по 16 февраля:

Корнеплоды - Картофель, топинамбур :

16–20, 23, 24 февраля

Морковь, свекла, пастернак :

16–20, 23, 24 февраля

Сладкий картофель :

1, 4, 5, 13, 14, 18–20, 23, 24 февраля

Редис, репа :

1–5, 9, 10, 16–20, 23, 24 февраля

Сельдерей, корневая петрушка :

16–24 февраля

Семейство луковых

Лук :

16–20, 23, 24 февраля

Зеленый лук, зеленый лук :

1–3, 9, 10, 16–24 февраляЧеснок :

4, 5, 16–24 февраля

Лук-порей :

4, 5, 16–24 февраля

Овощные культуры

Помидоры, Физалис :

4, 5, 9, 10, 18–20, 23, 24 февраля

Перец, баклажаны :

4, 5, 9, 10, 18–20, 23, 24 февраля

Огурцы :

1, 4, 5, 9, 10, 18–20, 23, 24 февраля

Брокколи, цветная капуста :

4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля

Капуста (средняя и поздняя) :

4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля

Ранняя капуста, листовая капуста, листовая капуста :

1–5, 9, 10, 16–20, 23, 24 февраля

Сельдерей (листовой стебель) :

1, 4, 5, 9, 10, 23, 24 февраля

Кабачки, тыква :

1–5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля

Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) :

4–8, 16, 17, 23, 24 февраля

Зелень и травы

Салат, цикорий :

1–5, 9, 10, 16–24 февраля

Шпинат :

2–5, 9, 10, 16–24 февраля

Руккола, кресс-салат, листовая горчица :

1, 4, 5, 9, 10, 16–24 февраля

Мангольд, щавель :

4, 5, 9, 10, 16–22 февраля

Укроп, петрушка, кинза :

1–5, 9, 10, 16–24 февраля

Базилик, орегано, розмарин :

4, 5, 9, 10, 16–22 февраля

Лекарственные и чайные травы :

4, 5, 9, 10, 13–17 февраля

Микрозелень :

1–5, 9, 10, 16–24 февраля.

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