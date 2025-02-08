Киевстар представил два новых тарифа, которые подойдут для пенсионеров и людей с инвалидностью.
Компания "Киевстар" 3 декабря презентовала два новых тарифных плана, говорится о "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Комфорт Домашний".
Эти тарифы Киевстар ориентированы на пенсионеров и людей с инвалидностью.
Сообщается, что тарифы Киевстар предоставляют выгодные условия для общения и доступа в интернет.
Киевстар для пенсионеров - тариф "LOVE UA Комфорт":
Мобильный интернет: 6 ГБ.
Звонки на номера Киевстар: безлимит.
Звонки на другие мобильные и городские номера: 60 минут.
SMS по Украине: 60 сообщений.
Стоимость тарифа: 140 гривен в месяц.
Киевстар для пенсионеров - Тариф "LOVE UA Комфорт Домашний":
Мобильный интернет: 7 ГБ.
Интернет в роуминге (услуга "Роуминг как дома"): 4.9 ГБ.
Звонки на Киевстар: безлимит.
Звонки на другие мобильные и городские номера: 75 минут.
SMS по Украине: 75 сообщений.
SMS за границу: 10 грн за пакет из 10 сообщений.
Стоимость тарифа: 200 гривен в месяц.
Наибольшим бонусом этого тарифа Киевстар для пенсионеров является то, что подключающие абоненты могут пользоваться проводным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с без дополнительной платы, при условии, что в доме проведен интернет от Киевстар.
Последние новости Украины:
В "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.
Киевстар приостановил работу важных услуг: что нужно знать абонентам.
Как включить 5G на телефоне: специалисты назвали самый простой способ.