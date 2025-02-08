У Киевстара есть специальные тарифы для пенсионеров и инвалидов, узнайте, как ими пользоваться.

Киевстар представил два новых тарифа, которые подойдут для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Компания "Киевстар" 3 декабря презентовала два новых тарифных плана, говорится о "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Комфорт Домашний".

Эти тарифы Киевстар ориентированы на пенсионеров и людей с инвалидностью.

Сообщается, что тарифы Киевстар предоставляют выгодные условия для общения и доступа в интернет.

Киевстар для пенсионеров - тариф "LOVE UA Комфорт":

Мобильный интернет: 6 ГБ.

Звонки на номера Киевстар: безлимит.

Звонки на другие мобильные и городские номера: 60 ​​минут.

SMS по Украине: 60 сообщений.

Стоимость тарифа: 140 гривен в месяц.

Киевстар для пенсионеров - Тариф "LOVE UA Комфорт Домашний":

Мобильный интернет: 7 ГБ.

Интернет в роуминге (услуга "Роуминг как дома"): 4.9 ГБ.

Звонки на Киевстар: безлимит.

Звонки на другие мобильные и городские номера: 75 минут.

SMS по Украине: 75 сообщений.

SMS за границу: 10 грн за пакет из 10 сообщений.

Стоимость тарифа: 200 гривен в месяц.

Наибольшим бонусом этого тарифа Киевстар для пенсионеров является то, что подключающие абоненты могут пользоваться проводным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с без дополнительной платы, при условии, что в доме проведен интернет от Киевстар.

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