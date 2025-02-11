Набавки, выплачиваемые государством пенсионерам по возрасту, не сильно увеличивают их привычные выплаты.

Как пишет издание "На пенсии", согласно постановлению Кабинета Министров Украины, пенсионеры по достижении 70 лет получают дополнительную выплату в размере 300 гривен. Это была часть реформы, которая должна улучшить условия жизни пожилых граждан, однако не все сразу замечают значительное увеличение пенсий.

По состоянию на 1 марта 2024 года минимальная пенсия для неработающих лиц составляет 2 725 гривен. Но есть немаловажный момент: если сумма пенсии со всеми доплатами не достигает этой цифры, пенсионеру могут назначить дополнительную адресную помощь.

Одной из причин того, что возрастная надбавка не очень ощутима то, что эти 300 гривен добавляются к уже существующей пенсии, которая для многих украинцев может быть очень низкой. Если у человека нет достаточного стажа или пенсия не велика по другим причинам, надбавка может выглядеть слишком малой, чтобы значительно улучшить финансовое положение.

Также важно то, что с момента начисления этой доплаты отменяется право на адресную помощь для обеспечения минимального уровня выплат. Это означает, что пенсионеры, не достигшие минимальной пенсии, не получают дополнительные средства, ранее компенсировавшие недостачу. Таким образом, хотя прибавка есть, ее влияние на общий уровень дохода может быть очень ограничено.

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