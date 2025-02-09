В Украине зафиксирована новая волна мошенничеств , предназначенных для выманивания денег у родственников военнопленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Telegram.

Злоумышленники, представляемые сотрудниками международных гуманитарных организаций, пытаются убедить родственников заплатить за передачу посылок своим близким.

По словам Лубинца, мошенники активно звонят по телефону родным военнослужащим и заявляют, что могут доставить посылки, но для этого требуют оплату.

Лубинец подчеркнул, что передача посылок и писем не требует финансовых затрат. Гуманитарную помощь военным организациям оказывают Международный Комитет Красного Креста (МККК), государственные органы и официальные волонтерские организации, и все эти услуги предоставляются бесплатно.

«Прошу родственников военнопленных и пропавших без вести соблюдать осторожность и не поддаваться на обман. Если вы получили звонки от неизвестных лиц, требующих деньги за оказание помощи, обращайтесь в соответствующие органы» , — подчеркнул Лубинец.

В случае подобных инцидентов следует обращаться по телефонам:

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ — 0 800 50 14 82

Координационный штаб - 0 800 300 529

Киберполиция - 0 800 50 51 70

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