В Украине пенсия по инвалидности — важная социальная помощь, обеспечивающая финансовую поддержку людям, которые не могут работать из-за нарушения здоровья.

Размер пенсии по инвалидности не постоянен и зависит от нескольких ключевых факторов, таких как стаж, группа инвалидности и даже вид деятельности, которым занимается лицо.

Согласно последним данным Пенсионного фонда Украины, минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью I группы составляет 2980 гривен. Это самая большая сумма среди других групп инвалидности. Однако для лиц с инвалидностью II и III группы ситуация несколько отличается. Неработающие люди этой категории получают 2520 гривен, а вот для тех, кто продолжает работать, пенсия уменьшается до 2093 гривен.

Отдельно следует отметить пенсии для военнослужащих с инвалидностью. Размер этих выплат зависит от того, как именно была получена инвалидность. Если инвалидность стала результатом травм, полученных при защите государства в условиях боевых действий, выплаты составляют 100%, 80% и 60% от денежного довольствия для I, II и III группы соответственно. Если же инвалидность не связана с исполнением воинских обязанностей, то сумма пенсии уменьшается до 70%, 60% и 40%.

Пенсия по инвалидности в Украине определяется не только в зависимости от группы инвалидности, но и трудового стажа. Люди с большим трудовым стажем могут рассчитывать на большие выплаты.

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