Украинцам рассказали, какой будет пенсия, если нет стажа работы, стало известно, на какие выплаты можно рассчитывать.

Украинцы, уже достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого стажа, но они могут получать временную помощь.

Узнайте, какой будет пенсия, если нет стажа работы и размер выплат.

Многих украинцев предпенсионного возраста интересует вопрос, какой будет пенсия, если нет стажа.

Украинцы, которые не работали или работали неофициально или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию, имеют одинаковые выплаты (равны минимальному прожиточному минимуму).

Однако если у человека есть страховой стаж, но для получения права на пенсионные выплаты его не хватает - не накопили 15 лет стажа, гражданин может рассчитывать на минимальный размер пенсии.

Минимальный размер пенсии привязан к прожиточному минимуму, который составляет 1934 гривен. Раньше выплаты назывались "социальными".

Получать выплаты человек начнет не в 60 лет как лица с полным стажем, а в 63 года.

В случае, если человек нигде не работал официально, то есть отсутствует страховой стаж - он будет получать пособие, а не пенсию.

Такая выплата называется "государственная помощь людям, не имеющим права на пенсию".

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму – это 1934 грн, однако получать ее можно только с 65-летнего возраста.

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