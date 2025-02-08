Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить вкусный хлеб без лишних добавок.

На самом деле хлеб готовится очень просто, по этому рецепту его в процессе выпечки даже не придется накрывать крышкой или паковать в рукав.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует только муку, воду, дрожжи, немного соли и сахара, а в результате получается вкуснейшая паляница с хрустящей корочкой, но мягкая и воздушная внутри.

Чтобы приготовить домашний хлеб на воде, нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г муки

30 г живых дрожжей

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

350 мл воды (судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует негазированную минеральную)

Муку судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво насыпает в миску, добавляет сахар, соль, раскрошенные дрожжи, заливает теплой водой (примерно 35 градусов) и замешивает тесто – оно получится липким, так и должно быть.

Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем подходить примерно на 30-40 минут в теплом месте. После этого на припыленном мукой столе судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует хлеб, перекладывает его в форму с пергаментом, накрывает полотенцем и дает еще немного подойти.

Делаем сверху надрезы и выпекаем хлеб сначала в разогретой до 220 градусов духовке в течение 10 минут, а затем убавляем температуру до 170 градусов и выпекаем хлеб до готовности.

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