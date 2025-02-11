Специалисты рекомендуют установить специальные программы для блокировки звонков из неизвестных номеров, однако это не всегда выход.

Мошенники все чаще используют звонки, маскируясь под представителей банков, мобильных операторов или даже государственных учреждений.

Специалисты по кибербезопасности предполагают: отвечать "да" на такие звонки - это большой риск.

Как мошенники получают доступ к вашим номерам

Ваш мобильный номер может попасть в руки мошенников через разные каналы. Утечки данных происходят через службы доставки, интернет-магазины, мобильных операторов, сайты и даже банки. Однако важно понимать, что не всегда мошенники пытаются сразу похитить деньги. Иногда их цель – собрать личную информацию, такую ​​как имя, возраст, и, что самое опасное, ваш голос.

Почему нельзя ответить "да"

Благодаря развитию биометрических технологий, голос может стать еще одним способом идентификации. Банки уже используют голосовые отпечатки для подтверждения финансовых сделок. Если мошенники записывают ваш разговор, они могут создать ваш голосовой шаблон и использовать его для обеспечения безопасности системы.

Но опасно не только слово "да". Мошенники могут заставить вас сказать фразы типа "я подтверждаю", или даже назвать свое имя или другие личные данные.

Многие привыкли автоматически отвечать "да" на звонок, не задумываясь, кто именно звонит по телефону. Это делает их уязвимыми для мошеннических манипуляций.

Как обезопасить себя

Специалисты рекомендуют установить специальные программы для блокировки звонков из неизвестных номеров. Однако этот метод не всегда подходит – вы можете пропустить важный звонок. Поэтому есть альтернативные способы, обеспечивающие безопасность:

Не начинайте разговор словом "да". Лучше ответить "алло" или сразу слушать, что вам скажут.

Если есть сомнения относительно честности звонка, прекращайте разговор.

Избегайте озвучивания личных данных или подтверждения фраз типа "я подтверждаю".

Можете ли запись голоса дать мошенникам доступ к вашим банковским счетам?

Хотя существует возможность использования записанного голоса для мошенничества, современные банковские системы имеют несколько уровней проверки. Однако игнорировать опасность нельзя — злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому необходимо оставаться бдительными и соблюдать основные правила безопасности.

Источник: Новости.LIVE

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