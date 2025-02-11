В 2025 году выплата , которую можно получить вместо пакета, составляет 7 689 гривен.

Как информируют в Минсоцполитики, эту компенсацию родители могут использовать в более чем 12,5 тысячах магазинов, присоединившихся к монетизации "упаковка малыша". Это дает больше свободы в выборе товаров для малыша, поскольку они могут покупать все, что им необходимо, а не ограничиваться перечнем предметов, входящих в стандартный пакет.

В то же время, по сравнению с прошлыми годами, содержимое "пакет малыша" было значительно обновлено. Теперь в пакете есть более 50 необходимых вещей для новорожденного, среди которых многоразовые пеленки, теплые вещи и специальные предметы ухода. Одной из новинок есть книга "От рождения до года", которая содержит советы для родителей и может стать полезной в первые месяцы жизни ребенка.

Кроме базовых вещей для младенца, в пакет добавлено больше товаров для удобства родителей. Обновленный пакет содержит плед-одеяло увеличенного размера, поскольку прошлые варианты не соответствовали потребностям, ведь новорожденные быстро из него вырастают. Также в пакет включено больше вещей по уходу за малышом, что повышает его практичность.

Кстати, согласно украинскому законодательству, сумма пособия при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен. Выплата распределяется на два этапа: единовременно выплачивается 10 320 гривен после рождения или усыновления, а остальная сумма (860 гривен ежемесячно) предоставляется в течение трех лет.

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