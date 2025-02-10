Украинцам рассказали, какую пенсию получают супруги и родители погибших военнослужащих, известно об особенностях назначения.

Пенсия родителям погибшего военнослужащего устанавливается в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца.

Это регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" , сообщил Пенсионный фонд Украины.

Как начисляется пенсия родителям погибшего военнослужащего:

Пенсия родителям погибшего военнослужащего, матери и жены военных, погибших во время службы или исполнения служебных обязанностей, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Речь идет о достижении 50-летнего возраста при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

После достижения 55-летнего возраста, родителям и жене или мужу, пенсия по потере кормильца за погибшего военного назначается без учета продолжительности страхового стажа.

Пенсия родителям погибшего военнослужащего устанавливается в следующих размерах:

70% денежного довольствия погибшего военнослужащего, родителям, жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи.

Минимальная пенсионная выплата не должна быть меньше 7800 гривен.

70% денежного довольствия погибшего кормильца принадлежит ребенку. Двум и более детям по 50% денежного довольствия, однако не менее 6100 грн на каждого.

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