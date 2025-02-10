Пенсия родителям погибшего военнослужащего устанавливается в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца.
Это регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" , сообщил Пенсионный фонд Украины.
Как начисляется пенсия родителям погибшего военнослужащего:
Пенсия родителям погибшего военнослужащего, матери и жены военных, погибших во время службы или исполнения служебных обязанностей, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту.
Речь идет о достижении 50-летнего возраста при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
После достижения 55-летнего возраста, родителям и жене или мужу, пенсия по потере кормильца за погибшего военного назначается без учета продолжительности страхового стажа.
Пенсия родителям погибшего военнослужащего устанавливается в следующих размерах:
70% денежного довольствия погибшего военнослужащего, родителям, жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи.
Минимальная пенсионная выплата не должна быть меньше 7800 гривен.
70% денежного довольствия погибшего кормильца принадлежит ребенку. Двум и более детям по 50% денежного довольствия, однако не менее 6100 грн на каждого.
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