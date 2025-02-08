Существует несколько способов найти потерянный или выключенный телефон, даже если на нем нет SIM-карты.

Чтобы найти потерянный телефон, нужно знать несколько полезных лайфхаков, которые точно вам пригодятся в будущем.

Найти телефон даже выключенным, это стало возможным благодаря уникальному коду IMEI и специализированным сервисам от производителей операционных систем. Однако для успешного поиска устройства нужно заранее настроить несколько функций.

Каждое мобильное устройство имеет уникальный код IMEI, состоящий из 15 цифр, который помогает найти телефон даже без SIM-карты. Этот код можно найти на коробке телефона, а также под батареей устройства.

Чтобы проверить IMEI, достаточно набрать комбинацию *#6#. Однако стоит учитывать, что самостоятельный поиск по IMEI невозможен. Для этого необходимо обратиться в полицию, которая, в свою очередь, может запросить информацию у мобильного оператора.

Для владельцев Android-устройств есть сервис Google Find My Device. Для его работы необходимо заранее авторизоваться в аккаунте Google. Когда телефон отключен, сервис показывает последнюю известную локацию устройства.

Также можно проверить его местоположение через Google-карты в разделе "Хронология", если на телефоне была включена функция геолокации.

Для iPhone доступен сервис "Найти iPhone", который работает через iCloud.com. После активации данной функции сервис позволяет определить местоположение устройства в реальном времени.

Для пользователей Windows Phone существует сервис Find my phone, доступный через сайт login.live.com. Для его корректной работы необходимо активировать функции ускорения соединения и фиксации местоположения в настройках телефона.

Система покажет примерное местоположение устройства на карте. Эти сервисы предоставляют различные возможности для поиска устройства в случае его потери или кражи.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.