Воспользовались программой "Прихисток"с начала полномасштабного вторжения более 1,2 миллиона человек.

С 1 марта 2025 года часть украинцев может потерять государственную помощь в рамках программы "Прихисток".

Об этом сообщает общественная организация ВПО Украины на своем Telegram-канале.

Правительство продлило программу на 2025 год, но с ужесточением требований. Кроме того, компенсация для владельцев жилья, принимающих внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не будет выплачиваться в ряде ситуаций.

Программа "Прихисток" предусматривает компенсацию в размере 450 гривен в месяц для каждого проживающего в жилье переселенца. Денежные средства начисляются Пенсионным фондом на основе данных о количестве лиц, находящихся на указанном адресе. Однако эта помощь не распространяется на несколько категорий лиц:

переселенцев, являющихся ближайшими родственниками собственника жилья (родители, супруги, дети);

лиц, получающих субсидии на аренду жилья;

собственников жилья с долгами за коммунальные услуги.

Важные изменения с 1 марта 2025 г.: компенсации прекращаются в следующих случаях:

если переселенец находился за границей более 30 дней непрерывно;

если Пенсионный фонд установил, что ВПЛ не проживает по указанному адресу больше месяца;

если переселенцы получили или приобрели жилье бесплатно или купили его в течение трех месяцев до подачи заявки на компенсацию;

если будут обнаружены факты предоставления недостоверной информации.

С 1 марта компенсация будет предоставляться на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением на следующий полугодовой период после проверки соответствия требованиям.

Всего с начала полномасштабного вторжения более 1,2 миллиона человек воспользовались программой "Прихисток". Сумма выплат в 2025 году осталась на уровне предыдущего года.

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