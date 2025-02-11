Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает норму, а субсидия может быть предоставлена ​​даже в таком случае.

Для многодетных семей, имеющих право на государственную помощь, следует выбрать между льготой и субсидией , поскольку их нельзя получать одновременно.

Об этом пишет Телеграф .

Льгота для многодетных семей

Семьи, которые воспитывают троих и более детей, могут получить скидки на 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на покупку топлива для обогрева. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 4240 грн. Она действует до конца года с автоматическим просмотром в начале нового года.

Субсидия для многодетных семей

Субсидия может быть предоставлена ​​даже по доходам, превышающим предел для льгот, и тоже рассчитывается индивидуально. Например, для семьи из трех детей, где мать получает пособие на детей (860 грн и 2 100 грн за третьего ребенка), а отец - ФЛП 1 группы, расчет льготы выглядит так:

Расчет льготы

Общий доход: 860 грн. + 2 100 грн. + 3 028 грн. (прожиточный минимум) = 5 998 грн.

Доход на одного человека: 5 998 грн/5 человек = 1 197,6 грн.

Поскольку этот показатель меньше предельного для льготы (4 240 грн), семья имеет право на льготу.

Размер льготы: 5000 грн × 50% = 2500 грн.

Расчет субсидии

Доходы семьи составляют 10960 грн. Обязательный платеж 10 960 грн × 5,63% ≈ 617,05 грн.

Размер субсидии: 5 000 грн. – 617,05 грн. ≈ 4 383 грн.

Что выбрать?

Семья может выбрать льготу (2500 грн) или субсидию (≈ 4383 грн), в зависимости от доходов и других факторов.

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