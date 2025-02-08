Украинцы, достигшие пенсионного возраста, однако не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать социальную пенсию.

Размер социальной пенсии в феврале 2025 года составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, 2361 грн, и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3028 грн.

В 2025 году для получения пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Социальная пенсия назначается в 65 лет по стажу менее 15 лет.

Размер социальной пенсии в феврале 2025 составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных и среднемесячным доходом семьи - не более 3 028 гривен.

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа, производится перерасчет каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном совокупном доходе.

Как оформить социальную пенсию в 2025 году:

Чтобы получить государственную помощь, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или проживания.

Для назначения помощи лицам без достаточного пенсионного стажа необходимо подать:

заявление,

Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Госреестре физических лиц-налогоплательщиков;

Справка Пенсионного фонда Украины;

Декларацию о доходах и имущественном положении;

Копию решения о назначении опекуна.

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