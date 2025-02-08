Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась рецептом вкуснейших домашних вафель, которые станут идеальной основой для разных сладких и соленых завтраков.

Победительница, а теперь судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить идеальные домашние вафли на сухих дрожжах.

Вафли по этому рецепту получаются хрустящими снаружи, но очень мягкими и приятно влажными внутри. Такие вафли универсальны, потому подойдут как для соленых завтраков, так и для сладких.

Рецепт рассчитан на семью из 4 человек. Для приготовления вафель звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская использует:

мука – 500 г

сливочное масло – 100 г

молоко обезжиренное – 350 г

сливки жирностью 30% – 150 г

соль – 1/3 ч.л.

яйца – 3 больших или 4 маленьких

дрожжи сухие – 10 г

ваниль – по вкусу

по желанию можно добавить 4 ст.л. рома, он придаст вкус и "облегчит" тесто

Сливочное масло растапливаем в сотейнике или в микроволновке. Оно должно просто растопиться, а не быть горячим. В миске звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает яйца, сливки, молоко, растопленное масло и сбивает вилкой до однородности.

Отдельно звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает сухие ингредиенты: муку, сахар, соль, ваниль, дрожжи. Вливаем к сухим жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто. Вымешивать тесто можно либо вручную примерно 15-20 минут, либо в кухонной машине с насадкой лепесток в течение 10-12 минут.

Тесто звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская накрывает полотенцем и оставляет в тепле подходить примерно на 40-60 минут. После этого, уже перед выпеканием вафель, при желании можно добавить ром и еще раз перемешать тесто.

Жарим вафли в вафельнице примерно по 3-4 минуты.

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