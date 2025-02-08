Победительница, а теперь судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить идеальные домашние вафли на сухих дрожжах.
Вафли по этому рецепту получаются хрустящими снаружи, но очень мягкими и приятно влажными внутри. Такие вафли универсальны, потому подойдут как для соленых завтраков, так и для сладких.
Рецепт рассчитан на семью из 4 человек. Для приготовления вафель звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская использует:
- мука – 500 г
- сливочное масло – 100 г
- молоко обезжиренное – 350 г
- сливки жирностью 30% – 150 г
- соль – 1/3 ч.л.
- яйца – 3 больших или 4 маленьких
- дрожжи сухие – 10 г
- ваниль – по вкусу
- по желанию можно добавить 4 ст.л. рома, он придаст вкус и "облегчит" тесто
Сливочное масло растапливаем в сотейнике или в микроволновке. Оно должно просто растопиться, а не быть горячим. В миске звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает яйца, сливки, молоко, растопленное масло и сбивает вилкой до однородности.
Отдельно звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смешивает сухие ингредиенты: муку, сахар, соль, ваниль, дрожжи. Вливаем к сухим жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто. Вымешивать тесто можно либо вручную примерно 15-20 минут, либо в кухонной машине с насадкой лепесток в течение 10-12 минут.
Тесто звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская накрывает полотенцем и оставляет в тепле подходить примерно на 40-60 минут. После этого, уже перед выпеканием вафель, при желании можно добавить ром и еще раз перемешать тесто.
Жарим вафли в вафельнице примерно по 3-4 минуты.
Последние новости Украины:
Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.
Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.
Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".