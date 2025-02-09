Приобретите счетчик или выберите его через поставщика и вызовите мастера для замены.

После повышения тарифов на электроэнергию, украинцы активно ищут способы экономии.

Одним из эффективных вариантов является установка двухзонного или трехзонного счетчика, передают в Минэнерго.

Как работают двухзонные и трехзонные счетчики?

Двухзонный счетчик:

Дневной период (07:00–23:00): стандартный тариф – 4,32 грн/кВт·час.

Ночной период (23:00–07:00): сниженный тариф - 2,16 грн/кВт·час.

Трехзонный счетчик:

Пиковый период (08:00–11:00, 20:00–22:00): повышенный тариф – 6,48 грн/кВт·ч.

Полупиковый период (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00): стандартный тариф – 4,32 грн/кВт·ч.

Ночной период (23:00–07:00): сниженный тариф – 1 728 грн/кВт·час.

Как установить двухзонный счетчик?

Подайте заявку на изменение тарифа к поставщику электроэнергии с паспортом, ИНН и договором.

Оплатите услугу и получите список сертифицированных счетчиков.

Приобретите счетчик или выберите его через поставщика (приобретенный счетчик требует программирования у оператора распределения).

Согласуйте дату установки и вызовите мастера для замены.

Получите акт после завершения работ.

Что выгоднее: двухзонный или трехзонный счетчик?

Рассчитываем экономию для домохозяйства, потребляющего 300 кВтч в месяц.

Вариант 1: стандартный счетчик

300 кВтч × 4,32 грн = 1296 грн/месяц.

Вариант 2: двухзонный счетчик

Предположим, 40% энергии (120 кВт·ч) использование ночью:

Дневной период: 180 кВт·ч × 4,32 грн = 777,6 грн

Ночной период: 120 кВтч × 2,16 грн = 259,2 грн

Общая сумма: 777,6 грн + 259,2 грн = 1036,8 грн.

Экономия: 1296 грн – 1036,8 грн = 259,2 грн/месяц.

Вариант 3: трехзонный счетчик

Предположим, потребление:

30% - ночной период

50% - полупиковый

20% - пиковый

Расчет:

Ночной период: 90 кВт·ч × 1,728 грн = 155,52 грн

Полупиковый период: 150 кВт·ч × 4,32 грн = 648 грн

Пиковый период: 60 кВтч × 6,48 грн = 388,8 грн

Общая сумма: 155,52 грн + 648 грн + 388,8 грн = 1192,32 грн.

Экономия: 1296 грн – 1192,32 грн = 103,68 грн/месяц.

Что выбрать?

Для домохозяйств с высоким ночным потреблением выгоден двухзонный счетчик, поскольку он дает большую экономию.

Как уменьшить расходы еще больше?

Включайте мощные электроприборы в ночное время (23:00–07:00) для максимальных сбережений.

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