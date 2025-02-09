После повышения тарифов на электроэнергию, украинцы активно ищут способы экономии.
Одним из эффективных вариантов является установка двухзонного или трехзонного счетчика, передают в Минэнерго.
Как работают двухзонные и трехзонные счетчики?
Двухзонный счетчик:
Дневной период (07:00–23:00): стандартный тариф – 4,32 грн/кВт·час.
Ночной период (23:00–07:00): сниженный тариф - 2,16 грн/кВт·час.
Трехзонный счетчик:
Пиковый период (08:00–11:00, 20:00–22:00): повышенный тариф – 6,48 грн/кВт·ч.
Полупиковый период (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00): стандартный тариф – 4,32 грн/кВт·ч.
Ночной период (23:00–07:00): сниженный тариф – 1 728 грн/кВт·час.
Как установить двухзонный счетчик?
Подайте заявку на изменение тарифа к поставщику электроэнергии с паспортом, ИНН и договором.
Оплатите услугу и получите список сертифицированных счетчиков.
Приобретите счетчик или выберите его через поставщика (приобретенный счетчик требует программирования у оператора распределения).
Согласуйте дату установки и вызовите мастера для замены.
Получите акт после завершения работ.
Что выгоднее: двухзонный или трехзонный счетчик?
Рассчитываем экономию для домохозяйства, потребляющего 300 кВтч в месяц.
Вариант 1: стандартный счетчик
300 кВтч × 4,32 грн = 1296 грн/месяц.
Вариант 2: двухзонный счетчик
Предположим, 40% энергии (120 кВт·ч) использование ночью:
Дневной период: 180 кВт·ч × 4,32 грн = 777,6 грн
Ночной период: 120 кВтч × 2,16 грн = 259,2 грн
Общая сумма: 777,6 грн + 259,2 грн = 1036,8 грн.
Экономия: 1296 грн – 1036,8 грн = 259,2 грн/месяц.
Вариант 3: трехзонный счетчик
Предположим, потребление:
30% - ночной период
50% - полупиковый
20% - пиковый
Расчет:
Ночной период: 90 кВт·ч × 1,728 грн = 155,52 грн
Полупиковый период: 150 кВт·ч × 4,32 грн = 648 грн
Пиковый период: 60 кВтч × 6,48 грн = 388,8 грн
Общая сумма: 155,52 грн + 648 грн + 388,8 грн = 1192,32 грн.
Экономия: 1296 грн – 1192,32 грн = 103,68 грн/месяц.
Что выбрать?
Для домохозяйств с высоким ночным потреблением выгоден двухзонный счетчик, поскольку он дает большую экономию.
Как уменьшить расходы еще больше?
Включайте мощные электроприборы в ночное время (23:00–07:00) для максимальных сбережений.
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