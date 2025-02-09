Прогноз магнитных бурь обновляется по мере поступления данных от спутников, февраль принесет несколько магнитных бурь, узнайте, какие дни будут самыми сложными на этой неделе.

В феврале 2025 года повышенная солнечная активность, она может вызвать серию магнитных бурь различной интенсивности.

Магнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9, чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в течение февраля состоится несколько геомагнитных бурь.

Какими будут магнитные бури на неделе с 10 по 16 февраля:

2 февраля - сильная магнитная буря (Кр 5)

3-5 февраля - умеренная буря (Кр 4)

10 февраля - умеренная буря (Кр 4)

11 февраля - мощная буря (Кр 5)

12 февраля - умеренная буря (Кр 4)

13 февраля - сильная буря (Кр 5)

14-15 февраля - умеренная буря (Кр 4)

20 февраля - буря от слабой до умеренной

Важно знать, что прогноз магнитных бурь предварительный, ведь солнечная активность может изменяться.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.

Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.

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