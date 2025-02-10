Во многих украинских семьях, где есть одинокая мать и учащиеся дети, возникают вопросы о социальной помощи .

Для поддержки одиноких матерей в Украине предусмотрена социальная поддержка, которая длится до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, однако, в случае, если ребенок продолжает обучение, выплаты могут продолжаться до 23 лет, пишет Телеграф.

Размер пособия зависит от нескольких факторов: количества детей, их возраста, среднемесячного дохода семьи и прожиточного минимума. Так, для семьи, где есть одинокая мать и двое студентов, размер социальной помощи определяется индивидуально.

Например, если совокупный доход семьи будет составлять 36 000 гривен за полгода (6 000 гривен в месяц), то иметь возможность рассчитывать на помощь размером 2056 гривен каждый месяц. Такая сумма была рассчитана с учетом только заработной платы женщины.

Сайт также объясняет, что социальная помощь оказывается матери до того момента, пока ребенок не достиг 18 лет. Впрочем, если ребенок учится на дневном отделении в любом учебном заведении (школе, ПТУ, колледже, техникуме или университете), выплаты продолжаются до завершения обучения, но не дольше, чем до момента, пока лицу исполнится 23 года.

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