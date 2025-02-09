На неделе с 10 по 6 февраля температура по всей Украине немного снизится и будет снежить, узнайте подробный прогноз погоды.
Об этом сообщает синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
По ее словам, в начале недели погоду в Украине определял холодный воздух арктического происхождения, но на выходных циклон отступит.
"Высотный циклон", сообщает синоптики, покинул Украину в пятницу, 7 февраля, поэтому теперь будет преобладать поле повышенного давления.
"Оно усилится, и погода будет уже без осадков. На дорогах Украины местами сохраняется гололедица, ветер преимущественно северо-западного направления", – прогнозирует синоптик Наталья Птуха погоду в Украине с 10 по 6 февраля.
Какой будет погода в Украине на неделю с 10 по 16 февраля:
Ночью в Украине с 10 по 6 февраля температура воздуха будет опускаться до отметки -1... -7 градусов, днем на уровне 0 – от -3 до +3 градусов.
На Закарпатье может быть до +5 градусов. В Карпатах будет холоднее, ночью в регионе прогнозируется -5... -11 градусов, днем 0... -5 градусов.
По словам синоптика Натальи Птухи, в Карпатах есть снег, но снежный покров будет держаться и дальше из-за минусовых температур.
В остальных областях Украины сильных снегопадов не ожидается.
Синоптики прогнозирует, что вероятно, может быть 1 – 3 сантиметра снега, но с пробелами.
Источник: Обозреватель.
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