Украинцев предупредили о существенном изменении погоды с 10 по 6 февраля, снегопады прекратятся, однако ночью будет настоящий зимний мороз

На неделе с 10 по 6 февраля температура по всей Украине немного снизится и будет снежить, узнайте подробный прогноз погоды.

Об этом сообщает синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в начале недели погоду в Украине определял холодный воздух арктического происхождения, но на выходных циклон отступит.

"Высотный циклон", сообщает синоптики, покинул Украину в пятницу, 7 февраля, поэтому теперь будет преобладать поле повышенного давления.

"Оно усилится, и погода будет уже без осадков. На дорогах Украины местами сохраняется гололедица, ветер преимущественно северо-западного направления", – прогнозирует синоптик Наталья Птуха погоду в Украине с 10 по 6 февраля.

Какой будет погода в Украине на неделю с 10 по 16 февраля:

Ночью в Украине с 10 по 6 февраля температура воздуха будет опускаться до отметки -1... -7 градусов, днем на уровне 0 – от -3 до +3 градусов.

На Закарпатье может быть до +5 градусов. В Карпатах будет холоднее, ночью в регионе прогнозируется -5... -11 градусов, днем 0... -5 градусов.

По словам синоптика Натальи Птухи, в Карпатах есть снег, но снежный покров будет держаться и дальше из-за минусовых температур.

В остальных областях Украины сильных снегопадов не ожидается.

Синоптики прогнозирует, что вероятно, может быть 1 – 3 сантиметра снега, но с пробелами.

Источник: Обозреватель.

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