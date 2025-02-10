Мужчина обратился к нескольким операторам, но проблема так и осталась нерешенной.

Клиенты ПриватБанка начали жаловаться на проблемы при переводе валютных средств с карты на карту.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин.

Один из пользователей описал свою ситуацию, когда пытался быстро перевести валюту через приложение «Приват24» своей жене, но этот процесс затянулся на несколько часов из-за технических трудностей.

При попытке осуществить операцию, мужчина потребовал подтвердить родственные связи с женой, хотя эту информацию он предоставил еще много лет назад во время личного визита в банк. Он обратился в службу поддержки, позвонив по номеру 3700, и несколько раз пытался заполнить форму, как того требовала система. Однако каждый раз возникла ошибка, связанная с размером прикрепленного файла свидетельства о браке – файл превышал 10 МБ, хотя его размер был меньше 5 МБ.

Мужчина пытался послать документ через чат с поддержкой широких форматов и размеров (4,7 МБ, 4,9 МБ, 5 МБ), но безуспешно. После этого он обратился к еще двум операторам, но проблема осталась нерешенной.

Пытаясь разрешить ситуацию, клиент заполнил форму через чат на официальном сайте ПриватБанка, однако в конце ему сообщили, что обращение не ускорит процесс.

"Почему не сообщили об этом в начале чата, чтобы я не тратил время и не заполнял все данные вручную?" - возмутился клиент.

Он оставил жалобу, подтвердив, что три специалиста банка потратили на решение проблемы больше двух часов. Словом, подтверждение родственной связи было лишь одним из многих его шагов к элементарному переводу валютных средств в 2025 году. Клиент также выразил сомнения, что система работает надлежащим образом, и добавил, что вопрос до сих пор не решен.

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