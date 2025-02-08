Некоторые программы не просто показывают рекламу, ориентируясь на ваши интересы, но и могут тайно шпионить за пользователем.

Подозрительное поведение смартфона может указывать на наличие шпионского ПО, которое передает данные без ведома владельца.

Внезапное разряжение батареи, даже если телефон не использовался, может означать, что в фоновом режиме работает вредоносное приложение. Если аккумулятор быстро теряет заряд, а сам телефон перегревается, это повод проверить, какие процессы запущены.

Еще один тревожный признак — аномальный расход мобильного трафика. В настройках смартфона можно посмотреть, какие приложения используют интернет, и выявить подозрительное ПО, которое потребляет больше данных, чем должно.

Необычные звуки во время звонков, такие как щелчки, эхо или посторонние голоса, также могут быть признаком прослушки. Хотя иногда помехи вызваны плохой связью, если такие шумы повторяются регулярно, стоит насторожиться.

На современных смартфонах, когда активны микрофон или камера, в правом верхнем углу экрана появляется индикатор — зеленый или оранжевый. Если значки загораются без видимой причины, возможно, телефон взломан. В таком случае стоит проверить разрешения приложений и удалить подозрительные программы.

Чтобы обезопасить телефон, рекомендуется регулярно проверять разрешения установленных приложений, отключать ненужные функции, обновлять систему и использовать антивирусные программы. Если есть подозрения, что телефон заражен шпионским ПО, стоит сбросить его до заводских настроек и установить только проверенные приложения.

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