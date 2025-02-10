Сочные мясные шарики по рецепту звезды "Мастер Шеф" Алены Московченко станут идеальным дополнением к картофельному пюре, пасте или любой каше.

Суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить вкуснейшие митболы в сливочном соусе, которые заменят котлеты.

Для приготовления сочных митболов звезда "Мастер Шеф" использовала:

фарш (свинина + говядина) – 500 г

сухари панировочные – 4 ст.л.

молоко – 3 ст.л.

лук репчатый – 1 большой

яйца – 2 шт.

соль и молотый перец – по вкусу

петрушка – по желанию

Для сливочного соуса понадобятся следующие ингредиенты:

бульон овощной или мясной – 500 мл

сливки 33% - 200 г

сливочное масло – 50 г

мука – 2 ст.л.

горчица в зернах – 2 ч.л.

соевый соус – 25 г

соль – по вкусу

В фарш добавляем молоко, сухари, яйца, мелко натертый или перебитый блендером лук, соль, перец и хорошо все перемешиваем. Также звезда "Мастер Шеф" добавляет в фарш мелко нарезанную петрушку.

Из мясной массы формируем шарики одинакового размера и обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки со всех сторон, а затем перекладываем в форму для запекания.

Чтобы приготовить соус, звезда "Мастер Шеф" выкладывает на сковороду сливочное масло с мукой и обжаривает, постоянно помешивая, до карамельного цвета.

Смешиваем бульон со сливками и соевым соусом. Тонкой струйкой вливаем смесь на сковороду и активно перемешиваем. Приправляем соус горчицей, солью, доводим до кипения и загустения.

Сливочным соусом звезда "Мастер Шеф" заливает митболы в форме, сверху посыпает тертым сыром и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут (режим верх-низ+конвекция).

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