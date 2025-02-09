Победитель "Мастер Шеф" советует готовить на завтрак шакшуку – невероятно вкусное и ароматное блюдо из яиц и овощного соуса, которое заменит обычную яичницу или омлет.

Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкусную шакшуку – это очень просто и довольно быстро.

В расчете на две порции шакшуки победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

помидоры – 2 шт. (250 г)

лук фиолетовый – 0,5 шт.

чеснок – 1 зуб.

перец болгарский – 0,5 шт.

сахар – 1 ч.л.

паприка сладкая – 0,5 ч.л.

масло оливковое – 30 г

яйца – 2-3 шт.

соль, молотый черный перец, тмин – по вкусу

лимонный сок и кунжутная паста – по желанию

кинза – 20 г

Помидоры победитель "Мастер Шеф" обдает кипятком, чистит от кожуры и нарезает кубиками. Лук нарезаем тонкими полукольцами, болгарский перец – соломкой, измельчаем чеснок.

На разогретой сковороде с оливковым маслом сначала 2-3 минуты обжариваем лук. Добавляем чеснок и перемешиваем. Добавляем помидоры, болгарский перец, приправляем сладкой паприкой, тмином, солью, перцем и перемешиваем.

Также победитель "Мастер Шеф" вливает к овощам немного воды и тушит их на среднем огне примерно 10-12 минут, периодически помешивая.

После этого посреди овощей делаем два или три углубления и выбиваем туда яйца. Готовим шакшуку примерно 5-7 минут, крышкой накрывать не нужно. В результате белок должен схватиться, а желток остаться жидким.

Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский сбрызгивает готовую шакшуку лимонным соком, посыпает кинзой, добавляет немного кунжутной пасты и подает с подсушенным хлебом или лавашем.

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