Социальная пенсия назначается в 65 лет при стаже менее 15 лет, однако не всем украинцам.

Украинцы, не набравшие достаточного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет, могут претендовать на социальную пенсию.

Об этом сообщили в "Дії".

Если до 65 лет человек не имеет не менее 15 лет страхового стажа, он может получать социальную помощь по возрасту. Размер выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не более 3028 грн.

Впрочем, социальная пенсия может быть не назначена в следующих случаях:

человек уже получает пенсию, работает или имеет другие источники дохода;

кто-то из членов семьи в течение года до обращения совершил покупку или оплату на сумму более 50 тысяч гривен;

среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;

обнаружены незадекларированные дополнительные доходы;

лицо или его семья владеют вторым жильем с площадью более 21 м² на человека или имеют более одного транспортного средства.

Кроме того, размер социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений доходов и имущественном состоянии.

Напомним, пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включают доплату к пенсии в размере до 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет - до 456 гривен, а для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, доплата составляет до 570 гривен.

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