Один из пострадавших клиентов "ПриватБанка" объяснил, что каждый пользователь рискует потерять средства, сохраняя их на карте.

Клиенты государственного "ПриватБанка" выражают недовольство недостаточным уровнем защиты от мошенничества и призывают ввести возможность выбора способов верификации.

Об этом сообщается на официальной странице банка в Facebook.

Один из пострадавших клиентов "ПриватБанка" объяснил, что каждый пользователь рискует потерять средства, сохраняя их на карте. По его словам, если злоумышленник завладеет телефоном и карточками, он может:

инициировать изменение PIN-кода в банкомате,

получить звонок от банка и подтвердить изменение,

установить новый пароль для входа в "Приват24",

создать новый PIN-код.

Муж отметил, что "ПриватБанк" не дает возможности самостоятельно выбирать методы верификации, что создает значительные риски. По его мнению, надежное финансовое учреждение должно предлагать более защищенные способы подтверждения личности, ведь случаи похищения телефона и карточек случаются регулярно.

"Все ваши счета под угрозой - и банк подтверждает эту схему "это общие правила" - и не дает клиенту право выбирать, как клиента банка могут верифицировать в таких случаях", - сообщил мужчина.

Он призвал "ПриватБанк" разрешить клиентам самостоятельно определять способы верификации в случаях восстановления доступа к "Приват24" и изменения PIN-кода.

"ПриватБанк" отреагировал на обращение клиентов, заверив, что постоянно совершенствует системы защиты от мошенничества и использует современные методы для сохранения личных данных клиентов и конфиденциальности финансовых операций.

В случае мошенничества в банке отметили, что расследованием, поиском и задержанием злоумышленников занимаются правоохранительные органы в соответствии с законодательством. "ПриватБанк", со своей стороны, готов содействовать следствию и оказывать необходимую помощь.

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