На повышенные пенсии могут претендовать не все граждане, а определенные категории украинцев.

В Украине около четверти пенсионеров получают выплаты, не превышающие 3000 гривен, в то же время существуют категории граждан, которым гарантированы более высокие пенсии — не менее 8000 гривен.

Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, повышенные выплаты назначены лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Для людей с инвалидностью первой группы минимальная пенсия составляет 8,18 тысяч гривен. Для второй группы — не менее 6,55 тысяч гривен, а для третьей — по меньшей мере 5,05 тысяч гривен.

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы имеют право на еще более высокие пенсии. В частности, для лиц с третьей группой инвалидности минимальная выплата составляет 8 тысяч гривен, для второй - 10,7 тысяч гривен, а для первой - 13,37 тысяч гривен.

Также на увеличенные пенсии могут рассчитывать люди, получившие инвалидность по причине войны. Для первой группы предусмотрена минимальная выплата в 15,34 тысяч гривен, для второй — 12,39 тысяч гривен, а для третьей — 8,49 тысяч гривен.

Напомним, пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включают доплату к пенсии в размере до 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет - до 456 гривен, а для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, доплата составляет до 570 гривен.

Последние новости в Украине:

Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.