К началу нового урожайного сезона цены на овощи в Украине вырастут, из-за ряда факторов цены также пойдут вверх на молочные продукты.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНІАН.

По его словам, основными факторами удорожания остаются сезонность, экономические факторы и последствия войны.

"Фактически к новому сезону у нас овощная группа будет точно продолжать расти еще в пределах 15%", - сказал Марчук и добавил, что ситуация на молочном рынке также непростая.

Кроме того, он подчеркнул, что сложной остается ситуация на молочном рынке. Временные экспортные ограничения в Европу несколько снизили закупочные цены на молоко, однако конечная стоимость продукции для потребителей вряд ли снизится. Причина – новые налоговые изменения, в том числе повышение акцизов на горючее.

"Начавшийся в сентябре рост акцизов на горюче-смазочные материалы еще не полностью отразился на рынке. Трейдеры тогда имели запасы горючего по старым ценам. Однако с января подорожание горючего повлияет на себестоимость продукции и транспортные расходы", - пояснил эксперт.

Марчук также прогнозирует, что до начала нового сезона в Украине не останется никаких категорий продуктов, которые избегут удорожания.

Со своей стороны финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что рост стоимости кормов может привести к удорожанию молочной продукции, а сокращение поголовья скота и высокие затраты на его содержание повлияют на цены на мясо.

По его прогнозу, если в 2024 году цены на мясо росли относительно медленно, то в этом году следует ожидать резкого скачка, что может повлечь за собой увеличение импорта мясной продукции.

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