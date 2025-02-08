Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара, стало известно, в чем опасность.

В Черном море находится российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до четырех ракет.

Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

В Средиземном море зафиксировано шесть кораблей России, из которых два имеют на борту до 22 "Калибров".

В Черном море продолжает чередование российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".

ВМС Вооруженных сил Украины сообщает, что по состоянию на 6 утра 8 февраля 2025 года в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

Прооте в Черном и Средиземном морях находятся корабли России.

"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до С2.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу к Черному морю прошло одно судно.

К Азовскому морю направилось одно судно, двигавшееся из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

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