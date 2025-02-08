В Укрэнерго назвали причины аварийных отключений накануне в некоторых областях, узнайте, будут ли графики отключения электроэнергии 9 февраля 2025 года.

В "Укрэнерго" призывают украинцев придерживаться рекомендаций по экономии электроэнергии , особенно в областях, с ограничениями, стало известно, будут ли графики отключения электроэнергии 9 февраля 2025 года.

В Украине из-за повреждений энергетической инфраструктуры в некоторых областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Главной причиной отключения электроэнергии в феврале 2025 года – российские ракетно-дроновые удары.

Как сообщили в "Укрэнерго", в первую очередь отключают промышленных потребителей, если это возможно.

В то же время для бытовых потребителей отключения электроэнергии пока не применяются, потому что нет локальных аварий.

В "Укрэнерго" добавили, что аварийные отключения упраздняют сразу, как только ситуация в энергосистеме позволит это сделать.

В любом случае необходимо экономно потреблять электроэнергию после восстановления подачи света.

Относительно графиков отключения электроэнергии 9 февраля 2025 года , пока информации об ограничениях нет.

Напомним, в Украине утром 7 февраля применялись аварийные графики отключения света – в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черкасской областях.

"Причина применения аварийных отключений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", – отметили в Укрэнерго.

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