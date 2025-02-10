Еще в самом начале полномасштабной войны Кабмин принял постановление, освободившее от важной обязанности.

Во время войны в Украине не только вводятся ограничения для граждан, но и появляются определенные послабления, значительно облегчающие жизнь водителей.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что украинских водителей освободили от важной обязанности.

Да, в условиях военного положения водители могут беспрепятственно пользоваться своими удостоверениями, даже если срок их действия уже истек.

Еще в самом начале полномасштабной войны Кабмин принял постановление, которое автоматически продлило действие всех водительских удостоверений до завершения военного положения. Это означает, что водители больше не обязаны менять свои права по истечении их срока, по меньшей мере, до окончания войны.

До 2011 года в Украине водительские удостоверения были бессрочными, а с этого времени начали выдавать документы на 30 лет. Также до этого времени существовала практика выдачи «временных прав», действовавших всего 2 года после сдачи экзаменов, и это касалось преимущественно новых водителей.

В прошлые годы водители, чей срок действия таких временных прав заканчивался, часто сталкивались со штрафами за просрочку, даже если не имели возможности обновить документы. Теперь, в условиях новых правил, Министерство внутренних дел отмечает, что такие штрафы незаконны.

Несмотря на изменения в законодательстве, сервисные центры в Украине продолжают предоставлять услуги по смене водительских прав. Водители могут беспрепятственно обращаться в эти центры для обновления своих документов. Однако важно помнить, что замена прав не обязательна во время военного положения, и водители могут спокойно пользоваться своими удостоверениями, даже если их срок действия уже истек.

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