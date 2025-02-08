Магнитная буря 9 февраля может повлиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Прогноз магнитных бурь на 9 февраля, узнайте, какой будет солнечная активность в этот день.

Магнитная буря 9 февраля влияет на атмосферное давление, поэтому метеозависимые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

В Центре прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA предупредили о магнитной буре 9 февраля.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

В воскресенье, 9 февраля, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), соответствующая слабым магнитным бурям.

Однако важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться из-за того, что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Особенно чувствительны к этим явлениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и те, кто находится в состоянии постоянного стресса.

Избавиться от метеозависимости навсегда, к сожалению, невозможно, но облегчить свое состояние в дни магнитных бурь можно.

Среди рекомендаций специалистов – здоровый образ жизни, отказ от вредной и тяжелой пищи, соблюдение диеты и режима сна, прогулки на сознательном воздухе перед сном.

Напомним, медики советуют во время магнитных бурь уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури в декабре, есть легкую пищу, отказаться от употребления кофе.

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