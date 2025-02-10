Представитель Сухопутных войск признал, что происходят случаи неправомерных действий со стороны ТЦК, однако подчеркнул, что такие инциденты не остаются без внимания.

В Украине планируется внедрение новых правил взаимодействия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с гражданскими гражданами.

Такое решение принято в ответ на периодически возникающие конфликтные ситуации между военнообязанными и представителями ТЦК, сообщил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью для Hromadske.

Предусматривающие нововведение

По словам Виталия Саранцева, в Сухопутных войсках разрабатываются четкие правила поведения военнослужащих ТЦК и СП, которые будут регулировать их взаимодействие с военнообязанными. Основной целью этих изменений является предотвращение возможных злоупотреблений и нарушений прав граждан.

Процесс разработки новых норм уже стартовал и после их утверждения все сотрудники ТЦК будут обязаны их соблюдать. Завершить работу планируется до конца февраля 2025 года.

«Документ будет доведен до сведения всех военнослужащих. Главная задача – научить правильно выполнять обязанности, не нарушая права граждан и не провоцируя общественное недовольство» , – отметил Саранцев.

Реакция на возможные нарушения

Представитель Сухопутных войск признал, что бывают случаи неправомерных действий со стороны ТЦК, однако подчеркнул, что такие инциденты не остаются без внимания и соответствующего реагирования.

Информационная война и манипуляция

Отдельное внимание Виталий Саранцев уделил информационным атакам, направленным на дискредитацию работы ТЦК. Он подчеркнул, что российские информационные операции активно используют подобные ситуации для разжигания общественного недовольства.

«Граждане должны осознавать, что термины типа «бусификация» или «людолы» являются элементами манипуляции, которые создают панику и уныние в обществе» , – подчеркнул он.

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